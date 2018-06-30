БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехстороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве заключено между ОАО "БелАЗ", Национальным исследовательским технологическим университетом "Московский институт стали и сплавов" (НИТУ "МИСиС") и Горнопромышленной финансовой компанией (АО "ГПФК"), сообщили БЕЛТА на белорусском предприятии.

Соглашение касается организации практического обучения студентов профильных специальностей и специалистов организаций, эксплуатирующих карьерные самосвалы БелАЗ, для повышения качества образования и эффективности эксплуатации техники БелАЗ в регионах России. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора по качеству и стандартизации производства ОАО "БелАЗ" Сергей Лесин, проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС" Вадим Петров и директор по закупкам АО "ГПФК" Дмитрий Зеленский.

"Считаю, что наше сотрудничество наилучшим образом повлияет на качество подготовки студентов. Мы ожидаем, что уже в ближайшее время начнут реализовываться совместные проекты и в образовании, и в научно-технической сфере. Надеемся, что взаимодействие научных школ, кафедр, исследовательских лабораторий университета с БелАЗом поспособствует решению общих научно-инженерных задач, чтобы БелАЗ как глобальная компания упрочил свое лидерство, а НИТУ "МИСиС" в свою очередь получил возможность ориентироваться на современную промышленную индустрию, индустрию будущего", - сказал Вадим Петров после подписания соглашения.

Российская делегация также побывала в сборочных цехах завода. "Протестировав возможности динамического тренажера вождения самосвала в учебном центре, оценив мощь и плавность хода самого большого БелАЗа в мире грузоподъемностью 450 т, российские профессора, доценты и бизнесмены остались впечатлены увиденным", - отметили на предприятии.-0-