"Белкоммунмаш" поставил в российский Тольятти 40 троллейбусов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк городского электротранспорта Тольятти пополнили 40 троллейбусов "Белкоммунмаша", что стало самой крупной поставкой в Россию за последние три года, сообщили БЕЛТА на предприятии.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" выиграло тендер на поставку 40 троллейбусов модели 321 в Тольятти. Такая потребность объясняется вниманием со стороны руководства российского города к экологической ситуации, что влечет активное обновление парка электротранспорта.

Многие потребители в странах СНГ предпочитают именно проверенную временем модель 321 из линейки "Белкоммунмаша". На маршрутах Минска задействовано больше 400 таких машин. Это односекционный, маневренный, полностью низкопольный троллейбус, оборудованный механическим пандусом с ручным управлением. Дополнительную безопасность обеспечивает размещение электрооборудования на крыше в герметичном отсеке.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие выпускает троллейбусы, трамвайные вагоны и электробусы, входит в число резидентов СЭЗ "Минск".-0-