"Белкоммунмаш" выиграл аукцион на поставку скоростных трамваев в Волгоград

17 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" выиграло аукцион на поставку в Волгоград 10 современных низкопольных вагонов с двусторонним расположением дверей для линий скоростного трамвая. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в России со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда.

Подписание муниципального контракта состоится в ближайшие дни: в нем определят точный график поставки новых вагонов для крупного развивающегося транспортного предприятия Волгограда. "Получение третьей партии из 10 трамваев, отвечающих самым современным техническим требованиям, станет очередным этапом обновления городского электротранспорта", - отметили в городской администрации.

В соответствии с конкурсной документацией "Белкоммунмаш" поставит транспортному предприятию вагоны модели 802. Это четырехосный пассажирский трамвай, который специально для Волгограда изготовят с двусторонним расположением дверей. Вместимость каждого вагона - 165 пассажиров. Доля низкого пола в вагонах данной модели составляет 40%, что вкупе со специальной площадкой для коляски с системами фиксации и оповещения водителя и механическим пандусом с ручным управлением позволяет обслуживать маломобильные категории пассажиров. Кроме того, в трамваях данной модели установлены синхронизированные визуальная и акустическая информационные системы для пассажиров. Вагоны оснащены системой отопления калориферного типа, все окна затонированы, что обеспечит оптимальную температуру воздуха в салоне - его отделка выполнена из пластиковых и алюминиевых панелей, а также из композитных материалов. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта поездок волгоградцев.-0-