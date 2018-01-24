"Белорусская цементная компания" в 2017 году увеличила экспорт цемента более чем на 42%

24 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" в 2017 году реализовала за пределы страны 1412 тыс. т цемента на $68,2 млн, что на 42,6% больше чем в предыдущем году. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации холдинга.

Добиться такой положительной динамики помог ввод новых мощностей с передовыми технологиями и постоянная работа по снижению затрат. "За последние два года нам удалось снизить себестоимость производства цемента почти в 2 раза и сделать эту продукцию конкурентоспособной на внешнем рынке. Сегодня себестоимость тонны цемента $37 (в летний период $34-35) вместо прежних $70", - сказали специалисты.

Белорусский цемент сегодня охотно покупают не только традиционные партнеры в странах ближнего зарубежья, но холдингу удалось выйти с данной продукцией и на рынок Евросоюза. К примеру, поступательно наращиваются поставки цемента в Польшу и Латвию. Маркетологами активно прорабатываются другие экспортные направления, в том числе в дальнем зарубежье. "В ближайшем времени мы планируем начать фасовку цемента в мешки по 35 кг с целью наращивания экспортного потенциала и увеличения поставок цемента в страны ЕС", - отметили собеседники.

По их словам, в 2018 году холдинг намерен удержать достигнутые в прошлом году позиции и нарастить экспорт цемента не менее чем на 4%, а рентабельности продаж достигнуть в среднем не ниже 5%. Всего в текущем году цементные предприятия планируют произвести 3130 тыс. т цемента.

Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" создана в 2014 году. Она объединяет ОАО "Белорусский цементный завод" (г. Костюковичи), ОАО "Кричевцементношифер" и их 18 филиалов. Предприятия холдинга специализируются на производстве цемента и изделий на его основе, а также выпуске различных строительных материалов.-0-

Фото Олега Фойницкого.