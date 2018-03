18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-египетское производство техники МАЗ открыто в Каире. Такая информация размещена на сайте Минского автомобильного завода, сообщает БЕЛТА.

Партнерами ОАО "МАЗ" выступили компания Helwan Machinery and Equipment Национальной организации военной промышленности Египта и компания International Co. for Industry and Projects.

Мощность совместного производства составляет 500 автомобилей в год с возможностью увеличения. Планируется постепенное повышение уровня локализации совместного производства до 40% для поставок продукции на рынки соседних стран региона.

ОАО "МАЗ" и компания Helwan Machinery and Equipment заключили контракт на поставку машинокомплектов для совместного производства на сумму $5 млн. Часть машинокомплектов уже законтрактована египетскими компаниями-потребителями.

Египетской стороной также проявлена заинтересованность в совместном производстве коммунальной техники ОАО "МАЗ", оборудования для нужд подразделений по борьбе с чрезвычайными ситуациями, техники специального назначения.-0-