БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод начал выпуск продукции на восстановленном после пожара в ноябре 2017 года агрегате бортовой бронзированной проволоки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БМЗ.

"Агрегат по производству бортовой бронзированной проволоки №2 сталепроволочного цеха №1 БМЗ восстановил свою работу после случившегося в ноябре 2017 года пожара. Начаты испытания оборудования с выпуском товарной продукции. Уже в текущем месяце первые тонны произведенной бортовой бронзированной проволоки будут отгружены потребителям", - рассказали в пресс-службе.

Мощность восстановленного агрегата составляет 1,8 тыс. т готовой продукции в месяц. Возобновление его работы позволит БМЗ нарастить объем реализации бортовой бронзированной проволоки, которую у предприятия приобретают ведущие шинные компании мира.

Началу испытаний оборудования предшествовало более четырех месяцев строительно-монтажных работ. За это время специалисты завода и подрядные организации отремонтировали здание участка, восстановили и заменили оборудование на производственной линии.-0-