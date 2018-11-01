БМЗ отгрузил потребителям трехмиллионную тонну проволоки

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В сталепроволочном цехе №3 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" отгрузили трехмиллионную тонну проволоки различного назначения, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Такое количество продукции было выпущено на предприятии с момента пуска метизного производства. Юбилейная партия проволоки отгружена 1 ноября в адрес польской компании Mazur-Tom. На производстве потребителя она будет переработана в гвозди.

Метизное производство БМЗ представлено тремя сталепроволочными цехами, в которых освоен выпуск более 100 конструкций металлокорда, 20 типов бортовой проволоки и 40 видов проволоки для рукавов высокого давления различных групп прочности в диапазоне диаметров от 0,15 до 0,80 мм. Номенклатурный ряд проволоки различного назначения, выпускаемой на заводе, включает также гвоздевую, пружинную, арматурную и проволоку общего назначения.

Более 90% продукции сталепроволочных цехов БМЗ реализуется на экспорт. За январь-октябрь текущего года выпущено более 216 тыс. т данной продукции, которая поставлялась в Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу, Германию, Австрию, Голландию и Чехию.

Для повышения конкурентоспособности продукции БМЗ постоянно работает над снижением издержек. "Благодаря проведенной специалистами исследовательского центра предприятия работе по расширению конкурентной среды поставщиков сухой смазки, используемой для волочения проволоки, затраты по данной позиции закупок были снижены практически вдвое", - пояснил Александр Олесик. Это позволяет предприятию экономить около 400 тыс. евро в год. Кроме того, в число новых поставщиков смазки попали известные компании из Италии, Германии и Франции.-0-

Фото БМЗ