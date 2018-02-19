Бобруйский "Красный пищевик" до конца года построит современный логистический центр

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+4°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
Экономика
Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
Общество
Кому достанется квартира в Минске и три новеньких "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Кому достанется квартира в Минске и три новеньких "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
18:18 Общество
Объемы продаж квартир в Минске растут
18:13 Регионы
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
18:05 Экономика
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси
18:00 Общество
МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда
17:54 Общество
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
17:49 Экономика
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
17:42 Происшествия
Мартин Фриман снимется в новом комедийном сериале
17:42 Калейдоскоп
В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе пострадали два водителя
17:35 Происшествия
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
17:30 Культура
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
17:26 Регионы
Итоги недели на белорусском валютном рынке
17:23 Экономика
В Гомеле будут судить руководителя ООО за мошенничество с жилищными облигациями
17:16 Происшествия
В Минске бронхиальной астмой страдают 1,5% детей
17:15 Регионы
Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства
17:07 В мире
Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции
17:02 В мире
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
16:58 Экономика
В Могилевской области за нарушения противогололедных мероприятий наказаны 55 должностных лиц
16:53 Регионы
Всех военнослужащих внутренних войск в 2018 году переоденут в новую форму
16:48 Общество
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
16:46 Спорт
Все новости
Сюжеты
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Бобруйский "Красный пищевик" до конца года построит современный логистический центр

Новости компаний 19.02.2018 | 13:48
На предприятии. Фото из архива
На предприятии. Фото из архива

19 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Красный пищевик" (Бобруйск) построит до конца 2018 года современный логистический центр. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Анюховский.

К возведению объекта приступили на территории предприятия. Его общая площадь составит более 2,3 тыс. кв.м, что позволит хранить около 1,4 тыс. т продукции. Это в 3,5 раза больше существующих возможностей. Здесь установят самое современное оборудование, внедрят ряд инновационных решений и технологий в транспортной и складской логистике. Это позволит оптимизировать логистическое обслуживание клиентов предприятия, обеспечит снижение затрат и повысит эффективность движения материального потока по цепочке поставок, а также сокращение времени движения продукции от производителя к потребителю. В здании предусмотрена и новая система климат-контроля, поддерживающая необходимые температуру и оптимальный влажностный режим.

Еще одной особенностью объекта станет полная автоматизация управления работой транспорта, которая обеспечит прозрачность маршрута его движения с момента получения заказа на поставку и до передачи груза заказчику. Это позволит клиентам значительно сократить транспортные затраты и оптимизировать маршрут движения.

"Логистический центр будет способствовать значительной экономии затрат, времени и документов, чтобы максимально удовлетворять потребности клиентов, - отметил директор. - Новый объект будет играть стратегическую роль в решении вопросов скорости, безопасности и эффективности транспортировок продукции в условиях постоянно растущего рынка потребительских товаров. Мы уверены, что это будет способствовать дальнейшему укреплению нашего лидерства в пищевой отрасли и покажет нашу неизменную приверженность стратегии действия на рынке с максимальной эффективностью при минимальных затратах".

Проект будет реализован за средства предприятия. Его стоимость оценивается примерно в $3,5 млн. Ввести в строй логистический центр планируют во второй половине 2018 года. Генподрядчик - ОАО "Трест Белтрансстрой". На освободившихся площадях бывших складских помещений планируют установить новую линию по выпуску пастилы.

ОАО "Красный пищевик" специализируется на производстве пастило-мармеладных изделий (зефир, мармелад, жевательный мармелад), халвы, ириса, драже, конфет. В ассортименте более 140 видов продукции. Производственные мощности позволяют выпускать около 20 тыс. т кондитерских изделий в год. Продукция предприятия поставляется в 25 стран мира.-0-

﻿
Теги
Бобруйск, логистика, предприятие
Версия для печати
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.408 BYN 2.415 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.959 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Андрей Равков и Станислав Зась Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе пострадали два водителя
Общество
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
Кому достанется квартира в Минске и три новеньких "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси
Регионы
Фото из архива Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
Объемы продаж квартир в Минске растут
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
Спорт
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Выступает заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева Ирина Дорофеева с театром-студией организует тур по Беларуси к Году малой родины
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
Умер Олег Табаков
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства
Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия