Бобруйский "Красный пищевик" до конца года построит современный логистический центр

19 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Красный пищевик" (Бобруйск) построит до конца 2018 года современный логистический центр. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Анюховский.

К возведению объекта приступили на территории предприятия. Его общая площадь составит более 2,3 тыс. кв.м, что позволит хранить около 1,4 тыс. т продукции. Это в 3,5 раза больше существующих возможностей. Здесь установят самое современное оборудование, внедрят ряд инновационных решений и технологий в транспортной и складской логистике. Это позволит оптимизировать логистическое обслуживание клиентов предприятия, обеспечит снижение затрат и повысит эффективность движения материального потока по цепочке поставок, а также сокращение времени движения продукции от производителя к потребителю. В здании предусмотрена и новая система климат-контроля, поддерживающая необходимые температуру и оптимальный влажностный режим.

Еще одной особенностью объекта станет полная автоматизация управления работой транспорта, которая обеспечит прозрачность маршрута его движения с момента получения заказа на поставку и до передачи груза заказчику. Это позволит клиентам значительно сократить транспортные затраты и оптимизировать маршрут движения.

"Логистический центр будет способствовать значительной экономии затрат, времени и документов, чтобы максимально удовлетворять потребности клиентов, - отметил директор. - Новый объект будет играть стратегическую роль в решении вопросов скорости, безопасности и эффективности транспортировок продукции в условиях постоянно растущего рынка потребительских товаров. Мы уверены, что это будет способствовать дальнейшему укреплению нашего лидерства в пищевой отрасли и покажет нашу неизменную приверженность стратегии действия на рынке с максимальной эффективностью при минимальных затратах".

Проект будет реализован за средства предприятия. Его стоимость оценивается примерно в $3,5 млн. Ввести в строй логистический центр планируют во второй половине 2018 года. Генподрядчик - ОАО "Трест Белтрансстрой". На освободившихся площадях бывших складских помещений планируют установить новую линию по выпуску пастилы.

ОАО "Красный пищевик" специализируется на производстве пастило-мармеладных изделий (зефир, мармелад, жевательный мармелад), халвы, ириса, драже, конфет. В ассортименте более 140 видов продукции. Производственные мощности позволяют выпускать около 20 тыс. т кондитерских изделий в год. Продукция предприятия поставляется в 25 стран мира.-0-