Борисовский завод медпрепаратов проходит инспекцию на соответствие требованиям FDA

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский завод медицинских препаратов первым в СНГ проходит инспекцию на соответствие требованиям FDA, сообщил журналистам начальник управления продаж и маркетинга предприятия Евгений Лемешев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Борисовский завод первым среди фармпредприятий Беларуси и СНГ подал документы и проходит инспекцию на соответствие требованиям GMP FDA. Это американское агентство по контролю качества лекарственных средств и пищевых добавок", - сказал Евгений Лемешев.

Имея сертификат FDA, предприятие может поставлять препараты по тендерам в систему здравоохранения той или иной страны. После прохождения всех необходимых процедур, Борисовский завод медпрепаратов получит возможность поставлять свои лекарства не только в США. "Нас в первую очередь интересуют страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, потому что у них очень высокие требования к регистрационным документам и наличие международного сертификата очень важно", - отметил начальник управления продаж и маркетинга.

Доля предприятия на внутреннем рынке в натуральном выражении составляет 25%. То есть каждая четвертая упаковка, купленная в стране, произведена на борисовском заводе. Половина продукции производится для внутреннего рынка, другие 50% идут на экспорт. География поставок включает 25 стран мира, в первую очередь это страны СНГ, Балтии, США, Ирак и др. В планах диверсифицировать экспорт в таких регионах, как Аравийский полуостров, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Предприятие производит 280 позиций лекарственных средств 12 фармако-терапевтических групп.-0-