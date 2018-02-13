Брестское ООО "Асстор-Вест" признано банкротом

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области принял решение о банкротстве ООО "Асстор-Вест" (Брест), сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

По итогам судебного разбирательства по делу утвержден план ликвидации должника, в отношении него открыто ликвидационное производство, срок осуществления которого - до 1 августа 2018 года. К этой дате управляющему необходимо представить суду ликвидационный баланс, отчет по итогам ликвидационного производства, а также осуществить все необходимые действия по ликвидации должника в соответствии с законодательством.

Решение суда о признании должника банкротом в законную силу не вступило и может быть обжаловано (опротестовано) в суде апелляционной инстанции.

Кроме того, два кредитора ООО "Асстор-Вест" оспаривают в суде результаты рассмотрения управляющим их требований. Кредиторы предъявили должнику свои требования в установленный двухмесячный срок со дня опубликования сообщения об открытии конкурсного производства, однако управляющий их принял не в полном объеме. Судебные заседания по рассмотрению возражений кредиторов назначены на 21 февраля.

ООО "Асстор-Вест" - розничное торговое предприятие, в состав которого входят магазины и торговый центр. Занимается розничной торговлей продовольственными и непродовольственными товарами.-0-