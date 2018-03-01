"Интеграл" в 2017 году увеличил экспорт продукции на 13%

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста экспорта продукции ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" в 2017 году составил 113% по сравнению с 2016-м. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора ОАО, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Александр Дудкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все доведенные экономические показатели были выполнены. Темп роста экспорта продукции за 2017 год составил 113%, было поставлено товаров на сумму около $90 млн. Рентабельность продаж составила 18,8%, темп роста производства товарной продукции - 114%. По прогнозам, за два месяца текущего года темп роста экспорта составит около 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Александр Дудкин.

Продукция холдинга поставляется в 28 стран мира. Наибольший удельный вес занимают поставки в Российскую Федерацию (80,2%). Около 9% экспорта направляется в Китай, 5,2% - в страны Европы, 4,8% - в Южную Корею.

В холдинге "Интеграл" реализуется весь комплекс работ по широкой номенклатуре микроэлектронных изделий и законченных изделий электронной техники (медицинские приборы, электронные табло, блоки управления бытовой, промышленной, автомобильной и сельскохозяйственной техники и т.д.). Речь идет о проектировании, разработке, производстве, маркетинге и сопровождении у потребителя. Предприятия холдинга выпускают более 2 тыс. типов интегральных схем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и модулей, 150 изделий электронной техники.-0-