11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" продлили сроки возврата бюджетного займа. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси от 9 января 2018 года №14, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Бюджетный заем в Br30 млн (Br300 млрд неденоминированных рублей) был предоставлен "Ивацевичдрев" в мае 2016 года. Он выделялся для пополнения оборотных средств с возвратом с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года и уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день начисления процентов за пользование бюджетным займом. Согласно постановлению Совмина №14 сроки возврата займа продлены до 31 марта 2020 года.

ОАО "Ивацевичдрев" входит в состав концерна "Беллесбумпром" и является одним из крупнейших в Беларуси производителем древесно-стружечных плит (ДСП). Продукция акционерного общества востребована производителями мебели и строительными организациями на внутреннем рынке и за пределами Беларуси.-0-