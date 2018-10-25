Израиль и Китай заинтересованы в поставках минского мороженого

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль и Китай заинтересованы в поставках мороженого производства Минского хладокомбината №2. Об этом сегодня журналистам сообщил директор предприятия Александр Рубинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашим мороженым заинтересовались Израиль и Китай. На данный момент с Израилем мы уже определились в ассортименте, из Китая получили 3 предложения о сотрудничестве", - сказал Александр Рубинов.

Продукция предприятия представлена на рынках России (Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, Подольск, Сочи, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Барнаул, Сергиев Посад и др.) и Азербайджана. По итогам девяти месяцев текущего года около 30% выпускаемого мороженого направлялось за рубеж. Всего за указанный период предприятие произвело 4,2 тыс. т мороженого.

Производственные мощности хладокомбината по созданию мороженого являются одними из крупнейших в Беларуси. Хладокомбинат предлагает потребителю более 50 видов мороженого. Также здесь производят безалкогольные газированные напитки, питьевую воду, вафли, караваи, торты, пельмени.

Минский хладокомбинат №2 начал работу в 1950 году. Это многофункциональное предприятие, включающее производство, оптовую и розничную торговлю, общественное питание.-0-