"Марко" в 2018 году планирует открыть в России около 100 фирменных магазинов

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" в 2018 году планирует открыть в России около ста фирменных магазинов. Об этом сообщил генеральный директор холдинга, член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Николай Мартынов в интервью программе "Беларусь. Главное" в эфире телеканала "БелРос", сообщает БЕЛТА.

"По сравнению с 2014-2015 годами увеличился объем продаж продукции через партнеров. Начали заниматься открытием фирменной торговли в Российской Федерации, уже открыто около 15 магазинов. На 2018 год планируем организовать работу 70-100 магазинов. В целом в России рассчитываем открыть около 200 магазинов", - рассказал Николай Мартынов.

В Беларуси работают более 70 магазинов "Марко", в которых продается свыше 2 млн пар обуви. На семи предприятиях по выпуску обуви и кожгалантереи трудятся свыше 5 тыс. работников. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию мехового комбината.

Комментируя декрет №7 о развитии предпринимательства, Николай Мартынов отметил, что при его реализации положительные моменты ощутит на себе и малый бизнес, и большой. "Декрет даст возможность бизнесу яснее почувствовать, что он необходим государству для развития экономики, посодействует развитию диалога государственных структур и предпринимателей. Что касается повышения ответственности, то она всегда была на руководителе. Он всегда отвечал за все, что происходило на предприятии и что может произойти. Этого не надо бояться", - считает гендиректор холдинга.-0-