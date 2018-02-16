"Марко" завершит модернизацию мехового комбината в Витебске летом 2018 года

16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Холдинг "Марко" завершит модернизацию Витебского мехового комбината летом 2018 года. Уверенность в этом высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на итоговой коллегии концерна "Беллегпром", передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще три-пять лет назад мы не знали, что с этой фабрикой делать. Отдали "Марко" на льготных условиях, оказали поддержку. Убежден, что фабрика заработает в июне. Есть проблема с людьми, но лиха беда начало. Думаю, через два-три года мы будем видеть, что это предприятие перерабатывает полностью овчину, норку, песца, выращиваемых в Беларуси. Мы из этого сырья должны сделать продукт с высокой добавленной стоимостью - меховую куртку, дубленку, шубу, обувь", - отметил Владимир Семашко.

Также он рассказал, что после серьезной господдержки эффективно работает ОАО "Моготекс". "Ожидаю, что к середине следующего года реконструкция предприятия будет полностью завершена", - сообщил Владимир Семашко.

Вице-премьер также обратил внимание присутствующих в зале руководителям предприятий как государственной, так и частной форм собственности на возможности, которые предоставляет государство по поддержке инновационных проектов и экспортных поставок.-0-