МАЗ поставил в Россию к ЧМ-2018 по футболу более 1 тыс. автобусов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод за три года поставил более 1 тыс. автобусов в российские города, которые с 14 июня по 15 июля 2018 года будут принимать чемпионат мира по футболу. Один из последних контрактов рассчитан на 100 автобусов для Самары, сообщили БЕЛТА в ОАО "МАЗ".

Автобусы МАЗ к мировому чемпионату закупили 10 российских городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Во время соревнований пассажирскую технику планируют использовать для перевозки спортивных болельщиков, а в остальное время - на городских и пригородных маршрутах. "Белорусские автобусы выделяются своей надежностью и ассоциируются с европейским комфортом, который ожидают увидеть гости финального турнира FIFA", - отметили в ОАО "МАЗ".

Низкопольный МАЗ 206 оборудован 218-сильным двигателем Mercedes-Benz экологического класса Евро-5 и шестиступенчатой коробкой передач Allison. Внутри предусмотрено 24 сиденья для пассажиров и место для инвалидной коляски, в которой можно заехать в салон с помощью выдвигающегося пандуса. Эти автобусы специально оснащают камерами видеонаблюдения, большим информационное табло в салоне и сдвижными форточками для лучшей вентиляции.

"Автобусы МАЗ уже работают на нескольких городских маршрутах. Они надежные и комфортабельные, - отметил исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. - Это очень важная сделка для региона, особенно когда Самарская область готовится принять гостей со всего света во время матчей чемпионата мира по футболу. Для нас имеет большое значение, что автобусы поставляются из братской Беларуси".

Белорусские автобусы, как ожидается, будут приобретать и к другим спортивным соревнованиям. В частности, они могут быть востребованы на Зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

"Рынок России остается для белорусских автобусов стратегическим. Благо МАЗ хорошо себя зарекомендовал: пассажирскую технику ценят за надежность, комфорт и технологичность. Наша стратегия - конкурентоспособная цена при более высоком качестве. На крупных спортивных мероприятиях белорусские автобусы могут оказаться незаменимы", - отметили на Минском автозаводе.

Ранее МАЗ поставил 230 автобусов к Универсиаде-2013 в Казани, 255 - к Олимпийским играм в Сочи, а также более 130 - к чемпионату мира по хоккею в Минске.-0-