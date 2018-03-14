"Минск Кристалл" намерен освоить американский рынок

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" намерено завоевывать американский рынок, сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании Станислав Иодис, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент у нас очень широкий круг поставок - 23 страны. Это Китай, Вьетнам, Казахстан, Грузия, государства Латинской Америки, Европы и так далее. В основном востребована водка. И мы ищем варианты расширения географии экспорта. Усиленно работаем с Америкой в этом направлении. Также совершены пилотные поставки в Панаму, Израиль", - рассказал Станислав Иодис.

В общем объеме экспорта алкогольной продукции предприятия рынок России занимает особое место. В Москве создано дочернее предприятие, то есть формируется товаропроводящая сеть. Заключены договоры с 56 российскими регионами, включая крупные торговые сети. Во многом, считает руководитель, эти успехи связаны с деятельностью в составе холдинга.

"У нас многопрофильное, современное, модернизированное предприятие, которое с 2015 года является управляющей компанией холдинга. Это решение со временем доказало свою обоснованность. Последние два года, объединив усилия специалистов заводов, мы достигаем все более внушительных результатов", - отметил Станислав Иодис. В качестве подтверждения он привел пример Гран-при на 25-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2018" в Москве по направлению водочной продукции. Награду завоевала одна из новинок.

Компания активно занимается разработкой новых видов продукции, формированием партнерского портфеля. Несколько месяцев назад она прошла серьезную сертификацию для получения важного для предприятия статуса - "Натуральный продукт". Также получен сертификат международного уровня, подтверждающий безопасность производства пищевой продукции.

Сегодня в минской ратуше состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь". Специальной награды "Лучший в регионе", впервые учрежденной в 2016 году, удостоились четыре столичных предприятия, в том числе ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп".

ОАО "Минск Кристалл" - старейший и самый крупный в Беларуси производитель ликеро-водочных изделий с широкой линейкой продукции, подтвержденной стандартами качества. В июле 2015 года Президентом Беларуси подписан указ "О создании белорусского алкогольного холдинга". В его состав вошли 8 организаций концерна "Белгоспищепром".-0-