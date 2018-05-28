Минский хладокомбинат №2 планирует экспортировать продукцию в Израиль, Грузию, Армению, Китай

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский хладокомбинат №2 планирует экспортировать продукцию в Израиль, Грузию, Армению и Китай, сообщил директор предприятия Александр Рубинов на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Провели переговоры с израильскими партнерами и определили ассортимент продукции. В июле завершаем разработку системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000, без которых невозможны поставки в Израиль и Евросоюз. Еще одно направление экспорта - Армения и Грузия, прорабатываем вопрос сотрудничества с сетями магазинов, торгующих белорусскими товарами. Проводятся переговоры о поставках в Китай", - рассказал Александр Рубинов.

Также на предприятии большое внимание уделяется обновлению материально-технической базы, проводится модернизация производства. Так, в прошлом году за собственные средства приобретены две современные линии мороженого, началась реконструкция второй очереди технологического цеха, которую планируется завершить в 2019 году, что позволит увеличить емкость камер хранения с 4 тыс. до 4,5 тыс. т хранения.

Ежегодно покупателям предлагаются новые виды холодного лакомства. В числе новинок - четыре вида фруктовых десертов ("Киви лед", "Клубника лед", "Манго лед", "Вишня лед"), "Царь пломбир" с ароматом ванили и шоколадным вкусом и др. Также Минский хладокомбинат № 2 стал поставщиком мороженого на чемпионат мира по футболу в России. По заказу российского партнера здесь сделали мороженое в виде футбольного мяча. Пробная партия уже отправлена в Москву.

"В настоящее время работаем над созданием мороженого ко II Европейским играм. Планируем расширять и собственную торговую сеть, в том числе будем открывать торговые точки в местах массовых гуляний минчан, парках города", - отметил Александр Рубинов.

"Минский хладокомбинат № 2" начал работу в 1950 году. Сейчас это многофункциональное предприятие, включающее производство, оптовую и розничную торговлю, общественное питание. Основа производства - мороженое, безалкогольные газированные напитки, питьевая вода, пельмени, булочно-кондитерские изделия. Производственные мощности хладокомбината по производству мороженого являются одними из крупнейших в стране. Продукты питания Минского хладокомбината №2 представлены на рынках России (Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, Подольск, Евпатория, Сочи, Феодосия, Белгород, Одинцово, Ижевск, Нижний Новгород, Новосибирск, Барнаул, Сергиев Посад и др.) и Азербайджана. В 2017 году экспорт товаров увеличился более чем на 49% по сравнению с предыдущим годом до почти $3,5 млн. По итогам четырех месяцев текущего года около 40% выпускаемого мороженого направлялось за рубеж.-0-