Модернизация предприятия "Гомельстекло" позволила вдвое увеличить объем производства всех видов продукции

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Модернизация ОАО "Гомельстекло" позволила увеличить объем производства всех видов продукции в два раза. Об этом сегодня журналистам во время выездного заседания итоговой коллегии Минстройархитектуры сообщил генеральный директор предприятия Иван Протуро, передает корреспондент БЕЛТА.

Модернизация ОАО, которая началась в 2008 году, подходит к своему завершению. За это время в эксплуатацию введены линии по производству полированного, ламинированного и энергосберегающего стекла. Как отметил Иван Протуро, это повысило эффективность производства. "Проведенная модернизация позволила увеличить объем выпускаемой продукции в два раза. Также увеличен экспортный потенциал предприятия. Мы смогли сравнять цены с мировыми лидерами отрасли, что дало возможность уверенно торговать продукцией на зарубежных рынках", - сказал он.

Генеральный директор высоко оценил экономический эффект от модернизации. Так, если еще в 2014 году предприятие работало с убытками, то в течение последних трех лет оно уверенно развивается. Рентабельность продаж составляет более 20%. Также, по словам руководителя, ОАО теперь может полностью обеспечить потребности рынка Беларуси в энергоэффективном стекле, практически полностью сократив долю импорта. Пока внутренний рынок страны потребляет только порядка 80% гомельского стекла. Вместе с тем огромная доля производимой здесь продукции (80-90%) поставляется в страны Западной Европы, Россию, Украину. Только по итогам 2017 года на экспорт отгружено более 35 млн кв.м стекла на сумму свыше $100 млн.

ОАО "Гомельстекло" образовано в 1994 году на базе Гомельского стекольного завода им. М.В.Ломоносова. Основным направлением производства является выпуск листового термополированного стекла (флоат) большого формата. Бесцветное и прозрачное листовое стекло - необходимый компонент для производства строительных светопрозрачных конструкций, изготовления стекол с покрытием, автомобильного и безопасного стекла, изделий из стекла для мебели и многих других видов специального стекла.-0-