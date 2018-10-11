"Могилевлифтмаш" и российская компания "НЛМ" подписали контракт на 500 млн российских рублей

11 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Могилевлифтмаш" и ООО ПО "НЛМ" (Электросталь, Россия) во время V Форума регионов Беларуси и России подписали контракт о поставках продукции на 500 млн российских рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор российского предприятия Геннадий Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Контракт предусматривает поставки в Россию лифтового оборудования на ближайшие три года - около 1,5-2 тыс. лифтов в год.

"Наше сотрудничество продолжается уже 10 лет. Но если раньше это были разовые поставки лифтов, то с прошлого года мы вышли на новый уровень взаимодействия и намерены его поступательно наращивать. Свидетельство тому и подписанный сегодня договор, - сказал Геннадий Гончаров. - Нас удовлетворяет уровень качества, цена и сроки поставки могилевской продукции, а в перспективе мы планируем рассмотреть и вопросы по выпуску совместного продукта".

Белорусские лифты будут поставляться в разные регионы России. Так, уже проработаны и достигнуты договоренности с партнерами в Самаре, Ростове, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Московской области.

Как рассказали в отделе маркетинга "Могилевлифтмаша", предприятие в настоящее время входит в тройку основных поставщиков лифтового оборудования на рынке России. В 2017 году в соседнюю страну поставлено 7828 лифтов, что составляет 66% в общем объеме реализации продукции. На территории России действует 71 дилер, три совместных предприятия, четыре сборочных производства и 36 сервисных центров.-0-