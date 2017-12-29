Могилевская компания "Домочай" начала прямые поставки хлебобулочных изделий в США

29 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" начало прямые поставки хлебобулочных и кондитерских изделий глубокой заморозки в США. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила генеральный директор предприятия Наталья Подлесных.

"Раньше мы поставляли в эту страну пробные партии продукции через посредника в Панаме, а сейчас нашли серьезного партнера в самой Америке и отправили туда морской контейнер изделий в ассортименте, - рассказала гендиректор. - На будущий год достигнуты предварительные договоренности о поставках в США нашей продукции ежемесячно".

Генеральный директор считает рынок США очень перспективным. Там проживает много эмигрантов, выходцев из бывших стран постсоветского пространства, у которых востребована продукция предприятия. "Да и сами коренные американцы по достоинству оценили вкусовые свойства, пользу и высокое качество белорусских изделий. К примеру, главное преимущество замороженного хлеба - простота в хранении и приготовлении. А также удивительный вкус свежей выпечки всего за 5 минут", - отметила Наталья Подлесных.

Компания "Домочай" в последнее время пристальное внимание уделяет диверсификации экспорта. Хотя основным импортером продукции ОАО является по-прежнему Россия, доля других стран постепенно растет и уже составляет в общем объеме экспорта 45%. В этом году значительно увеличились поставки продукции в Израиль и Азербайджан, ведутся переговоры об экспорте в Германию и выходе через эту страну на огромный рынок Европейского союза. "Такая активная экспортная политика позволила предприятию существенно нарастить поставки продукции - темп роста экспорта за январь-ноябрь текущего года составил 138%. При этом потенциал для его увеличения далеко не исчерпан", - подчеркнула руководитель компании.

Предприятие основано в 1927 году как Могилевский хлебокомбинат. В 1972 году в связи с совершенствованием структуры и концентрации производства Министерства пищевой промышленности БССР было создано Могилевское областное производственное объединение хлебопекарной промышленности, а в 2001-м объединение переименовано в РУПП "Могилевхлебпром". В 2013 году предприятие преобразовано в ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай". В настоящее время здесь трудятся более 2,5 тыс. человек.-0-