Могилевский "Домочай" организует для туристов экскурсии на производство

4 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" (г.Могилев) начало организацию экскурсионных туров на производство для детей и взрослых "Искусство хлебопечения", сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер-технолог компании Ирина Соболевская.

Всем желающим предлагаются на выбор полуторачасовые программы с посещением заводов №3 или №4, где гостей знакомят с историей и традициями хлебопечения, проводят тематические викторины, рассказывают о работе компании и показывают процесс изготовления хлеба от замеса теста до упаковки. При этом здесь дают попробовать горячий хлеб, сошедший прямо с конвейера. Затем туристы посещают выставку, где представлен широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий авторской работы, некоторые из них представляют настоящие произведения кулинарного искусства.

В финале экскурсии всех ждет чаепитие со свежей выпечкой и сладкие подарки от "Домочая": фирменные заварные пряники, кукурузные палочки и печенье. "Хотя мы только начали проводить такие тематические экскурсии, но они пользуются большой популярностью, особенно у детворы. До 10 января мы должны принять 22 туристические группы. Во время зимних школьных каникул нас посетили не только могилевчане, но и гости из Орши и Круглого, а 5 января мы ждем группу из Чаус. Поэтому планируем развивать работу в данном направлении с целью продвижения и популяризации своей продукции. Для этого мы намерены совершенствовать экскурсионные программы, сделать их разноплановыми, добавить больше интерактива и элементов игры", - отметила Ирина Соболевская.

Компания "Домочай" является первопроходцем в области по организации промышленного туризма. Как сообщили на предприятии "Могилевоблтурист", на очереди организация экскурсий в ОАО "Белшина" (г. Бобруйск), где гостей познакомят с процессом изготовления автомобильных шин. С гигантом химической промышленности уже заключен договор, ведется подготовка программы. Посещение "Белшины" будет входить в стоимость экскурсионного тура по Бобруйску.-0-