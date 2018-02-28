Новая линия непрерывной разливки чугуна запущена на Гомельском литейном заводе "Центролит"

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новая линия непрерывной разливки чугуна запущена в ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Владимир Матюшенко.

"Проект разработан Институтом технологии металлов Национальной академии наук. В настоящее время установка выведена на проектную мощность, которая составляет 8 т изделий в сутки. За период проведения испытаний на данной линии было изготовлено около 350 т продукции", - рассказал главный инженер. Благодаря оборудованию предприятие расширяет перечень изготавливаемых изделий из серого и высокопрочного чугуна профилей различного сечения, в том числе и отливок диаметром от 40 до 230 мм, которые востребованы на внутреннем рынке и в странах ближнего зарубежья.

Новая линия также позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы до 12%. "Вопрос минимизации затрат на энергоресурсы на предприятии в числе приоритетных. В настоящее время на заводе также завершается процесс перевода системы отопления административных и бытовых помещений на местные виды топлива", - отметил Владимир Матюшенко.

Ввод в эксплуатацию оборудования по непрерывной разливке чугуна является составной частью комплексного плана технического перевооружения завода. Кроме того, на предприятии установили новый комплекс для изготовления модельной оснастки из дерева, пластика и полистирола. "Формы для литья требуют особого внимания. Новый пятикоординатный комплекс позволит получать модельные комплекты с максимальной точностью, при этом сократив время изготовления до 40%", - подчеркнул главный инженер.

По его словам, новое оборудование даст возможность "Центролиту" в 2018 году нарастить экспортные поставки до $8,9 млн. Планируется, что темп роста экспорта по сравнению с прошлым годом составит 112%.

Гомельский литейный завод "Центролит" основан в 1968 году. Предприятие специализируется на производстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна. Завод является поставщиком литых изделий не только в Беларуси, но и за рубежом для станкостроения, машиностроения, нефтегазовой и металлургической промышленности, строительства шахт и метро и т.д. "Центролит" изготавливает около 5 тыс. наименований продукции. Кроме того, на предприятии освоили художественное литье.-0-