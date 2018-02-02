Новый азотный комплекс планируется построить на "Гродно Азот"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый азотный комплекс планируется построить на ОАО "Гродно Азот". Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Бобырь в интервью изданию "Вестник Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

"Принято положительное решение о строительстве нового азотного комплекса. Его годовые мощности по производству аммиака составят 875 тыс. т, карбамида - 1 225 тыс. т, водорода - 200 млн кубометров. Фактически это будет строительство нового завода, который, по предварительным оценкам, окупится всего за 10 лет с момента пуска", - рассказал Игорь Бобырь.

По его словам, успешная реализация проекта даст предприятию возможность удвоить мощности по выпуску карбамида и значительно нарастить экспорт. Важно и то, что закупка новых технологий позволит создать экологически чистое производство, дающее значительно меньшее количество отходов и выбросов вредных веществ в атмосферу.

Инновационное производство будет и более энергоэффективным: почти на 20% снизится удельное энергопотребление, примерно на 15% - расход газа. "На новом азотном комплексе производство аммиака, который является исходным сырьем для азотной промышленности, будет значительно дешевле, что позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов", - заявил Игорь Бобырь.

Также он рассказал об итогах работа предприятия в 2017 году. "Если 2016 год завод закончил с минусом, то минувший - с прибылью. Прибыль от реализации продукции составила около Br113 млн", - констатировал гендиректор.-0-