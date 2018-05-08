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Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года

Новости компаний 08.05.2018 | 14:17
Фото из архива
Фото из архива

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ввод в эксплуатацию нового цеха по производству азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. т в сутки с реконструкцией действующего производства жидких азотных удобрений (КАС) намечен к концу 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "Гродно Азот".

Реализация проекта позволит снизить энергетические и сырьевые затраты и увеличить мощности производства КАС на 60% - с 750 тыс. т до 1,2 млн т в год. "Это в свою очередь позволит предприятию получить дополнительную прибыль и внести вклад в укрепление экономического потенциала области и страны", - отметили на предприятии. Также запланирован к реализации масштабный инвестиционный проект строительства нового азотного комплекса, фактически нового завода. Его строительство позволит внедрить технологии, соответствующие мировому техническому уровню, создать порядка 600 новых высокопроизводительных рабочих мест, увеличить объемы производства азотных удобрений на 566 тыс. т в год в действующем веществе, обеспечить полную потребность внутреннего рынка в азотных удобрениях и постоянное присутствие общества на внешнем рынке.

В текущем году "Гродно Азот" приступает и к реализации проекта по строительству установки по производству новой продукции - AdBlue в цехе карбамид-4. Также в стадии проработки находится ряд проектов по модернизации филиала "Завод Химволокно", предусматривающих обновление производственных мощностей, переход на энергоэффективное и высокотехнологичное производство, выпуск востребованной конкурентоспособной продукции.

В 2018 году предприятие отметит свое 55-летие. Объединение состоит из двух производственных площадок - ОАО "Гродно Азот" и филиала "Завод Химволокно". Общая численность работников сегодня составляет около 7,2 тыс. человек.

С начала года продукция предприятия поставляется более чем в 30 стран мира. В 2017 году прибыль от реализации продукции составила около Br113 млн.-0-

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Теги
Гродно, предприятие
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