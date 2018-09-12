Оршанское предприятие "Манули Гидравликс" инвестирует 400 тыс. евро в расширение производства

12 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" (Орша) инвестирует 400 тыс. евро в расширение производства, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Иванюк.

Крупный инвестпроект реализуется во втором полугодии этого года. Предприятие планирует установить дополнительное оборудование по выпуску рукавов, типоразмеры которых в настоящее время на заводе не производятся. Его поставка ожидается в этом месяце. Оборудование разместится в действующем производственном цехе на свободных площадях, предусмотренных еще на этапе проектирования завода. В октябре предприятие намерено заняться монтажом, пусконаладкой и освоить выпуск продукции, а затем пройти все установленные испытания для ее сертификации. Как правило, они занимают около двух месяцев. До конца года на новом оборудовании "Манули Гидравликс" планирует выпускать около 15 наименований рукавов.

Важным проектом этого года для оршанского предприятия стало прохождение сертификации производства и получение соответствующих сертификатов Американского бюро судоходства (American Bureau of Shipping, ABS). Это позволило расширить область применения рукавов "Манули Гидравликс" по всему миру. Теперь они могут использоваться при производстве речных и морских судов.

За январь-август предприятие выпустило продукции на Br15 млн, темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 130%. Продукция "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" является импортозамещающей. Доля экспорта за истекший период - 88%, темп роста - 110%. Общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года составит около 500 тыс. евро.

СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Витебск" в декабре 2013 года. Является единственным в Беларуси предприятием по производству рукавов высокого давления. С момента регистрации общий объем инвестиций в развитие предприятие составил более 15 млн евро. В настоящее время предприятие выпускает около 60 конструкций рукавов высокого давления.-0-