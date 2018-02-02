Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Чашникской межрайонной базы

2 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) кооперативно-торгового унитарного предприятия "Чашникская межрайонная база", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Дело о банкротстве предприятия возбуждено в конце декабря 2017 года по инициативе должника. Его учредителем является Витебский облпотребсоюз, который принял решение о нецелесообразности досудебного оздоровления базы.

По итогам защитного периода временный управляющий установил, что организация, длительное время работающая с убытками, является неплатежеспособной, при этом неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. По данным бухгалтерского учета на 1 января 2018 года, предприятие имеет задолженность в размере почти Br5,5 млн перед 398 кредиторами. В отношении должника открыто 120 исполнительных производств на общую сумму более Br4 млн. Чашникская межрайонная база не может осуществлять хозяйственную деятельность в связи с отсутствием оборотных средств, а также из-за принимаемых мер по взысканию задолженности органами принудительного исполнения, налоговыми инспекциями и другими кредиторами.

По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу о наличии оснований для подготовки дела к разбирательству, которое назначено на 17 мая 2018 года.

КТУП "Чашникская межрайонная база" специализируется на розничной торговле. Списочная численность работников предприятия составляет 90 человек, из них около 30 человек находятся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.-0-