"Полоцктранснефть Дружба" о суде с "ЛатРосТрансом": предметом спора является только технологическая нефть

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предметом спора ОАО "Полоцктранснефть Дружба" с ООО "ЛатРосТранс" является только технологическая нефть. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.

В конце февраля в Латгальском окружном суде состоится повторное рассмотрение дела о технологической нефти. Судебный спор о том, кому принадлежит нефть, находившаяся в участках нефтепроводов на территории Латвии после раздела Советского Союза, ведут белорусское ОАО "Полоцктранснефть Дружба" и российско-латвийская компания LatRosTrans (ООО "ЛатРосТранс").

"Полоцктранснефть Дружба" осознанно не делала никаких заявлений на тему судебного разбирательства. Мы надеемся на справедливое решение суда и не сомневаемся в его компетенции, - отметил Василий Дроботов. - Однако информация, которую накануне суда распространяют латвийские СМИ, обвиняя нашу сторону в претензиях на имущество Латвии в виде участков магистральных нефтепроводов, вызывает недоумение. Защищая интересы белорусского предприятия, вынужден опровергнуть информацию, внушаемую латвийскому обществу".

Василий Дроботов подчеркнул, что предметом спора является только технологическая нефть, которая находилась в участках магистральных нефтепроводов Полоцк - Вентспилс и Полоцк - Биржай - Мажейкяй, проходящих по территории Латвийской Республики и принадлежащих в настоящее время ООО "ЛатРосТранс". "Белорусская сторона никогда не заявляла имущественных прав на указанные нефтепроводы - только на нефть в количестве 150 тыс. т, которой ООО "ЛатРосТранс" незаконно распорядилось, вытеснив ее из нефтепроводов и продав", - отметил директор ОАО.

Кроме того, он обратил внимание, что при любом исходе судебных разбирательств Латвия не может потерять контроль над активом - указанные нефтепроводы принадлежат частной компании ООО "ЛатРосТранс", 34-процентной долей которого владеет ПАО "Транснефть" (Российская Федерация) и 66-процентной долей - JSC "Ventspils nafta", 100% которой в свою очередь принадлежат международной группе компаний Vitol. "То есть латвийское государство не является участником ООО "ЛатРосТранс". А судебный спор ведут два субъекта хозяйствования", - уточнил Василий Дроботов.

"Судебный спор возник в 2010 году, когда ООО "ЛатРосТранс" решило слить нефть из нефтепровода, несмотря на имеющиеся документы о принадлежности данной нефти ОАО "Полоцктранснефть Дружба". Защищая свое право собственности, белорусское предприятие обратилось в суд. Суды Латвии рассматривают это дело уже 7 лет", - напомнил Василий Дроботов.

Судебное дело дошло до Верховного суда Латвии, который в декабре 2016 года принял решение о направление дела в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

Высшей судебной инстанцией Латвии было установлено, что представители вернувших свою независимость стран - Беларуси, Латвии и Литвы - от имени правительств своих государств заключили соглашение, назвав его Актом о разделе имущества, расположенного на их территориях, между государствами. Согласно этому документу нефть принадлежит Новополоцкому предприятию по транспорту нефти "Дружба", впоследствии преобразованному в ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

Повторное рассмотрение дела в суде назначено на 26 февраля 2018 года.-0-