Правительство предоставит Белагропромбанку и Беларусбанку гарантии по кредитам 4 предприятий Витебской области

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит гарантии ОАО "Белагропромбанк" и "Сберегательный банк "Беларусбанк" в погашении основной суммы долга по кредитам, выданным четырем предприятиям Витебской области для расчетов за произведенную в Беларуси продукцию растениеводства урожая 2017 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 30 января 2018 года №78, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", ПУП "Витебский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов" и УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" выданы кредиты для расчетов за произведенную в Беларуси продукцию растениеводства урожая 2017 года, поставляемую для республиканских государственных нужд, в том числе для ее предварительной оплаты (выплаты авансов), возмещения затрат на производство данной продукции и оплаты транспортных расходов по ее доставке со сроком возврата по 28 декабря 2018 года. Общая сумма кредитов составляет Br30,18 млн.

Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита. Чтобы компенсировать в 2018 году ОАО "Белагропромбанк" и "Сберегательный банк "Беларусбанк" потери от предоставления указанным организациям кредитов в размере 100% ставки рефинансирования (действующей с учетом ее изменения в соответствующем периоде начисления процентов), используются средства республиканского бюджета, предусмотренные на прочие вопросы в области сельского хозяйства. Министерству финансов поручено оформить гарантии.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-