1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ружанская мебельная фабрика возобновит работу в феврале, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во время итогового заседания совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетным направлением в 2018 году должна стать организация новых производств на существующих мощностях организаций концерна с привлечением как отечественных, так и зарубежных компаний. Положительным примером является приобретение в 2017 году предприятием "Слониммебель" имущества Ружанской мебельной фабрики для организации выпуска мебели. Это позволило сохранить одно из старейших мебельных производств отрасли. Переоснащенное новым собственником предприятие начнет свою работу в феврале", - сказал Юрий Назаров.

С предложением о создании совместного предприятия в концерн обратилась польская компания Multon. "Эта компания занимается импортом биомассы (кора, опилки, щепа) из Беларуси в Польшу, имеет большой опыт сотрудничества с рядом организаций концерна и зарекомендовала себя в качестве надежного партнера. С 2012 года компания активно сотрудничает с "Пинскдревом", закупая ежемесячно около 8 тыс. куб.м древесных отходов, образующихся при производстве фанеры. Считаю целесообразным проработать вопрос создания с компанией Multon на базе ОАО "Витебсклес" производства по переработке образующихся в процессе деятельности предприятия ряда невостребованных сортиментов (техсырье и дрова) в топливные пеллеты и биомассу с последующим экспортом в европейские страны", - отметил председатель концерна.

Кроме того, в 2018 году концерном подписано соглашение с немецкой компанией Polipol по созданию производства мягкой мебели в Ивацевичах с объемом прямых иностранных инвестиций 20 млн евро.-0-