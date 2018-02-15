Шкловское "Домостроение" планирует поставить во Францию за пять лет 650 деревянных домов

15 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) в течение ближайших 5 лет планирует поставить 650 деревянных домов во Францию. Об этом сообщил сегодня во время III Белорусско-французского бизнес-форума в Могилеве заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры о сотрудничестве с французскими строительными компаниями были начаты предприятием несколько лет назад. И только в 2016 году получены первые заказы на изготовление каркасно-панельных домов. В ноябре 2017 года в городе Вильрю (регион Лотарингия) состоялась официальная церемония закладки первого камня в строительство квартала из белорусских деревянных домов. Этот проект будет реализован в текущем году. Филиалом заключен контракт на изготовление и поставку 26 домов на 37 квартир.

"Наши дома пользуются у французов спросом. Они поступают заказчикам в высокой степени готовности, обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, а на их монтаж вместе с другими строительными работами уходит до 3 месяцев. Французы также оценили высокое качество наших изделий и конкурентоспособную цену", - рассказал заместитель директора по строительству филиала "Домостроение" Алексей Молчанов.

Все главные элементы каркасно-щитового дома изготавливаются на заводе, поэтому на месте строительства остается лишь произвести монтаж готовой конструкции. Такой дом не дает усадки и может возводиться в любое время года. Сразу после возведения в нем можно производить внутреннюю и внешнюю отделку. "Наши дома очень долговечны. К тому же для их изготовления используется только натуральное дерево, что делает их экологически чистыми. А использование гибких, плавающих конструкций при строительстве обеспечивают дому высокую сейсмоустойчивость и прочность", - отметил специалист.

По его словам, до конца февраля планируется изготовить и поставить французской стороне 5 домиков, в марте еще 7-8. В целях дальнейшего развития сотрудничества с регионом Лотарингия и французскими строительными компаниями сегодня в формате Белорусско-французкого бизнес-форума в филиале пройдут переговоры о возможностях дальнейшего наращивания экспортных поставок белорусских домов на французский рынок. "Общая программа строительства жилых домов только в данном регионе Франции предполагает возведение в ближайшие пять лет 650 домов из деревянных конструкций", - рассказал Алексей Молчанов.

Предприятие создано в 2005 году как филиал РУП "Завод газетной бумаги". Оно занимается проектированием, производством и строительством деревянных домов как по индивидуальным, так и типовым проектам. Также филиал производит погонажные изделия (доска пола, вагонка, блок-хаус, имитация бруса), пиломатериал и клееный брус до 18 м длиной.-0-