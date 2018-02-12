Солигорская птицефабрика увеличит производство перепелиных яиц в 2018 году в полтора раза

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Солигорская птицефабрика" (д. Краснодворцы) планирует в 2018 году увеличить объем производства перепелиных яиц в полтора раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Борис Зинчук.

"В прошлом году получили около 40 млн перепелиных яиц, в 2018-м планируется увеличить их производство как минимум в полтора раза, - сказал Борис Зинчук. - В январе введен в строй птичник для содержания перепелки на 400 тыс. посадочных мест, притом что ранее уже имелось 200 тыс. таких мест. Итого сейчас есть уже 600 тыс. посадочных мест для этой птицы".

По словам руководителя, одновременно 600 тыс. голов перепелки птицефабрика содержать не планирует. Смена поголовья происходит поэтапно. Сейчас часть птицемест заняты, свободные места подвергаются санобработке и готовятся к следующей посадке. В целом птицефабрика обладает возможностью производить более 100 млн перепелиных яиц в год, однако производство ориентировано на потребности рынка. Внутри страны продать такое количество этой продукции проблематично, прорабатываются варианты наращивания экспорта, прежде всего в Россию. Там объемы потребления перепелиных яиц повышаются, причем как сырых, так маринованных и копченых. Если, например, на внутреннем рынке птицефабрика в прошлом году продала 3 млн маринованных яиц, то объемы продаж в России оказались в несколько раз выше. Маринованные яйца являются выгодным продуктом для пунктов быстрого питания, где пользуются высоким спросом. По мнению директора птицефабрики, белорусским предприятиям общепита того же направления стоит обратить на этот вид продукции большее внимание.

Борис Зинчук отметил, что на Солигорской птицефабрике основная ставка сделана на новые технологии. Для этого закупается соответствующее оборудование. "За последние 10 лет в разы увеличили объем производства. На одних и тех же площадях значительно увеличили количество птицы, закупили новые кроссы, дающие больше продукции в течение года. Если ранее от одной курицы-несушки получали 268 яиц в год, то теперь - 325. Кроме того, удалось добиться значительного снижения расхода кормов на единицу продукции, что позволяет в дальнейшем снижать себестоимость. Это в свою очередь помогает конкурировать на рынке. Но во главе угла, конечно же, качество", - подчеркнул он.

За 2017 год общий объем производства ОАО составил 355 млн яиц (куриных и перепелиных). Доля экспорта - 17%. В этом году производство куриных яиц здесь планируется увеличить незначительно - на 7-10 млн - в зависимости от потребности рынка.

Солигорская птицефабрика была образована в 1971 году. Изначально ее производственные мощности были рассчитаны на 100 тыс. голов кур-несушек. Сейчас предприятие располагает 2,4 млн посадочных мест при среднем поголовье 1,8 млн. На фабрике работают более 400 человек.-0-