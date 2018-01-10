10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок санации Гомельского винодельческого завода продлен до 6 января 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси №2 от 5 января 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Совмин согласовал ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 6 января 2023 года срока санации открытого акционерного общества "Гомельский винодельческий завод". Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .-0-