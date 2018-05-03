Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок санации ЗАО "Могилевская швейная фирма "Вяснянка" продлен на год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Могилевской области.
Отчет управляющего по итогам санации заслушан судом в открытом выездном судебном заседании, проведенном по месту нахождения предприятия. Управляющий представил протокол собрания кредиторов должника по итогам санации, в соответствии с которым принято решение о продлении процедуры в отношении предприятия сроком на один год.
По итогам заседания суд вынес решение о продлении срока санации до 28 апреля 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4265 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.0233 BYN
|2.02 BYN
|2.0235 BYN
|RUB
|3.1889 BYN
|3.181 BYN
|3.2 BYN