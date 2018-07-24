24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок санации ОАО "Теплоприбор" продлен до 28 сентября 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 июля 2018 года №558, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Открытое акционерное общество "Теплоприбор" - предприятие по производству вентиляционного, отопительного и нестандартизированного оборудования. Предприятие основано в 1944 году, находится в Березе (Брестская область).-0-