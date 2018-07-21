Срок санации завода "Строммашина" в Могилеве продлен на 5 лет

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок санации ОАО "Могилевский завод "Строммашина" продлен до 28 июля 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2018 года №551, которое официально опубликовано сегодня на
Срок санации этого предприятия в предыдущий раз продлевался по 28 июля 2018 года для обеспечения стабильной и эффективной деятельности, восстановления платежеспособности завода, сохранения рабочих мест и социальной защищенности работников.
Могилевский завод "Строммашина" - многопрофильное машиностроительное предприятие, которое специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования для производства строительных материалов, железобетонных шпал, башенных кранов, нефтедобывающего, горно-шахтного оборудования, чугунных тюбингов, а также товаров народного потребления.-0-
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