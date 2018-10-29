"СветлогорскХимволокно" в 2018 году начало поставки продукции в 6 новых стран

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "СветлогорскХимволокно" в 2018 году расширило географию экспорта за счет шести новых стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Продукция "СветлогорскХимволокно" известна более чем в 40 странах. В текущем году ее оценили потребители Армении, Азербайджана, Таджикистана, Индии, Португалии и Греции.

Впервые полиэфирные текстильные нити светлогорского производства вышли на рынки Армении, Азербайджана, Таджикистана и Португалии. Нетканый материал спанбел начали реализовывать в Азербайджан. В этом году в Грецию были отправлены первые партии гигиенической мембраны, начаты поставки углеродных материалов в Индию. Как уточнили на предприятии, со всеми потребителями заключены долгосрочные контракты.

По итогам 2018 года на эти рынки планируется реализовать продукцию более чем на $160 тыс., при этом на предприятии прогнозируют увеличение объема реализации в 2019 году в 4 раза. В целом объем экспорта продукции "СветлогорскХимволокно" за 9 месяцев 2018 года составил $75,5 млн, что на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Один из новых серьезных проектов "СветлогорскХимволокно" в 2018 году - диверсификация экспортных рынков гигиенической мембраны SpunBelHG. Сфера применения этой продукции - внешний слой детских и взрослых подгузников, женских гигиенических изделий, пеленок. "Заключены контракты по поставке нетканых материалов спанбел и акваспан с предприятиями в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане. Рынок Средней Азии является новым для ОАО "СветлогорскХимволокно", однако за последний год были заключены контракты со всеми локальными производителями детских подгузников", - рассказали на предприятии. Качество светлогорской продукции высоко оценили новые клиенты.

Среди достижений "СветлогорскХимволокно" - поставки гигиенической мембраны в адрес ведущего производителя гигиенических изделий - компании TZMO SA (бренд Bella), которая занимает лидирующие позиции на рынках Центральной, Восточной и Западной Европы, а также Азии.

Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включающим заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления. Шестая часть всей реализуемой продукции является инновационной.-0-