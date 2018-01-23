Техника "Белкоммунмаш" пополнила троллейбусный парк Одессы

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусы "Белкоммунмаш" пополняют парк общественного транспорта Одессы. В город прибыла вторая машина из партии новой техники. Такая информация размещена на официальном сайте Одессы, сообщает БЕЛТА.

Первые поставки состоялись в конце прошлого года. Всего на баланс КП "Одесгорэлектротранс" поступят 47 троллейбусов модели 321 белорусского производства. Подвижной состав окрашен в яркие цвета флага Одессы (желтый, белый, красный).

Троллейбус модели 321 двухосный односекционный, предназначен для работы на маршрутах средней и высокой интенсивности. Его вместимость составляет чуть более 100 пассажиров, оборудован 26 местами для сидения и одним местом для инвалидной коляски, механической аппарелью. Как сообщалось, в модели, предназначенной для украинского курорта, дополнительно установлены четыре камеры видеонаблюдения, в салоне имеются розетки и точки доступа Wi-Fi.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие выпускает троллейбусы, трамвайные вагоны и электробусы, входит в число резидентов СЭЗ "Минск". Машины модели 321 "Белкоммунмаш" серийно выпускает с 2001 года.-0-