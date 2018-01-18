Трубопрокатный цех БМЗ увеличил производство на 70%

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трубопрокатный цех ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" увеличил производство в 2017 году по сравнению с 2016-м на 70%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В прошлом году в трубопрокатном цехе БМЗ выпущено 141 тыс. 801 т горячекатаных бесшовных труб. Это максимальный показатель по объему производства за 10-летнюю историю. В минувшем году выпускаемая здесь продукция отгружалась 126 потребителям из 19 стран мира. Среди основных импортеров - Россия, США, Италия, Германия, Польша.

Как отметили специалисты, показатель достигнут благодаря хорошей обеспеченности заказами и слаженной работе коллектива.

Что касается сортамента выпускаемой продукции, то большим спросом в 2017-м пользовались трубы для нефтегазовой отрасли, а также предназначенные для дальнейшего передела и машиностроения. Всего в прошлом году в цехе произведено 432 профилеразмера труб.

Кроме того, на протяжении всего года в ТПЦ велась активная работа по совершенствованию и подтверждению качества выпускаемой продукции. Так, был проведен ряд внутренних и внешних аудитов. "Среди ключевых можно отметить аудит, осуществленный органом по надзору и сертификации строительных изделий для металлоконструкций TUV-NORD Systems (Германия), а также аудит Американского института нефти на соответствие системы менеджмента качества требованиям API Q1 и готовой продукции требованиям API 5L и API 5CT", - отметили в пресс-службе.

Белорусский металлургический завод (сейчас ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Трубопрокатный цех БМЗ был запущен в июле 2007 года. С указанной даты завод произвел более 1 млн т труб, в том числе нефтегазового сортамента, к которым предъявляются повышенные требования по качеству.-0-