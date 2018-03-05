УП "Экорес" осваивает выпуск ПЭТ-хлопьев

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Экорес" с середины марта планирует выпускать ПЭТ-хлопья, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия Александр Лисовский, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце декабря прошлого года на предприятии введена в эксплуатацию линия по переработке ПЭТ-тары, в ближайшее время здесь будет освоен новый вид продукции - ПЭТ-хлопья, объем производства которой составит 60 тыс. т в месяц.

В 2017 году увеличено количество заготовительных пунктов, к имевшимся 20 стационарным и шести передвижным пунктам добавились семь стационарных, что привело к росту объемов сбора вторичных материальных ресурсов. Также заключены договоры подряда с 57 физическими лицами для сбора вторичных ресурсов, приняты меры по сокращению транспортных затрат.

Коммунальное унитарное предприятие по обращению с отходами "Экорес" - организация, главной целью которой является решение экологических и санитарных проблем столицы. Основными видами деятельности являются захоронение твердых коммунальных и промышленных отходов, обезвреживание медицинских отходов, хранение радиоактивных отходов, сортировка раздельно собранных отходов в смешанном виде, заготовка вторичных материальных ресурсов, внедрение технологических процессов переработки отходов и возврат в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов.

Ежегодно у столичных жителей образуется около 1,2 млн т твердых коммунальных отходов, у юрлиц - более 220 тыс. т отходов производства, относящихся к коммунальным отходам, и более 550 тыс. т промышленных отходов. В ведении УП "Экорес" находятся три полигона для приема отходов (Северный, Тростенецкий, Прудище), их суммарная площадь - 76,2 га.-0-