26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" направит в 2018 году в основной капитал более Br200 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор объединения Виктор Славецкий.

В соответствии с разработанной программой почти 85% вложений будет направлено на развитие сельскохозяйственных филиалов перерабатывающих предприятий концерна. "На сегодняшний день определяющее значение имеет сырье и добавленная стоимость, которая делается на сырье, поэтому приоритетное значение отводится развитию сырьевых зон и сопутствующих им производств", - подчеркнул Виктор Славецкий. С этой целью в области запланировано строительство восьми молочно-товарных комплексов для содержания в каждом дойного стада на 2 тыс. голов с полным шлейфом и производством более 50 т молока в день. Также запланировано возведение свинорепродукторов по 5 тыс. голов свиноматок, которые будут производить по 150 тыс. поросят в год, что позволит обеспечивать практически все свиноводство области.

Виктор Славецкий обратил внимание, что в настоящее время в состав сельхозпредприятий концерна входит 232 тыс. га пашни. Однако без инвестиций в развитие данного направления должного эффекта не будет. "Поэтому в следующем году 44 млн евро будет вложено в переоснащение технического парка (планируется закупить трактора, прицепные, зерноуборочные и кормоуборочные машины). Также инвестиции будут направлены на приобретение средств защиты растений, минеральных и органических удобрений и учебу кадров. "Обеспечение профессиональными кадрами для нас имеет первостепенное значение, так как современная техника, которая приобретается для хозяйств, требует повышенного уровня знаний от тракториста. Кроме того, она должна быть загружена, чтобы давать отдачу", - подчеркнул гендиректор.

Касаясь обновления перерабатывающих предприятий, Виктор Славецкий отметил, что крупнейшие проекты связаны с модернизацией производства и строительством цеха по убою скота на ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат", модернизацией ОАО "Оршанский молочный комбинат", техпереоснащением ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", строительством комбикормовых цехов при ОАО "Витебский мясокомбинат" и в Миорах. При этом переоснащение молочных предприятий концерна практически завершено: их мощности позволяют перерабатывать сегодня 1,2 млн т молока в год и 155 тыс. т мяса. Этого достаточно, а линейка выпускаемой продукции уже широчайшая, добавил гендиректор.

Государственное объединение "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" - одна из крупнейших в Беларуси компаний по производству мясо-молочной, мукомольно-крупяной продукции, комбикормов, премиксов, рыбных консервов. В структуру объединения входят 8 молокоперерабатывающих предприятий, 4 мясокомбината, 5 предприятий по переработке зерна, 40 сельскохозяйственных и 3 обслуживающих организации, комбинат строительных материалов, торговая сеть, представленная ОАО "Торговый дом "Витебск" (Минск) и ОАО "Витебские продукты" (Витебск).-0-