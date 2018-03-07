7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные атташе посольств 11 стран ознакомились с продукцией витебского КБ "Дисплей", сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси.

Военные атташе аккредитованных в Беларуси зарубежных дипмиссий 11 стран посетили ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" в Витебске. "Во время посещения прошел брифинг с руководством, где на вопросы гостей ответили директор предприятия Александр Войтенков и его первый заместитель Виталий Вайсенблюм. Для военных атташе была проведена обзорная экскурсия, они ознакомились с образцами выпускаемой продукции. На импровизированной выставке зарубежным военным дипломатам были представлены ЭВМ специального назначения, авиационные дисплеи, разработки на микродисплейных системах индикации, видеомониторы, дистанционно-управляемые боевые модули и ударные беспилотные летательные аппараты", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Визит проходил в соответствии с годовой программой посещений военными дипломатами частей и соединений белорусской армии, а также предприятий военно-промышленного комплекса. Реализацией программы занимается департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси. Зарубежные гости высоко оценили уровень белорусских разработок и поблагодарили за формирование открытого образа военно-промышленного комплекса.-0-