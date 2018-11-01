Запуск реконструированной печи даст "Полоцк-Стекловолокну" годовую выручку в $9 млн

1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" завершило реализацию инвестиционного проекта по реконструкции стекловаренной печи № 5 по производству кремнеземного волокна, что даст предприятию годовую выручку в размере $9 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор ОАО "Полоцк-Стекловолокно" Андрей Бунаков.

Работы были начаты в конце лета, тогда приступили к разборке старой и кладке новой печи. "Во время реконструкции была изменена ее конструкция, заменен рекуператор, усилили теплоизоляцию фидера, реконструировали систему оборотного водоснабжения с подключением к станции фильтрации, а также несколько других систем. С завершением реконструкции объемы выработки кремнеземного волокна, наиболее востребованного экспортного продукта предприятия, увеличатся до почти 1,4 тыс. т в год, что даст предприятию годовую выручку в размере $9 млн", - пояснил Андрей Бунаков.

В текущем году завершили модернизацию стекловаренной печи № 9. Кроме того, сейчас предприятие успешно реализует инвестпроект по увеличению мощностей по переработке стекловолокна. Цеха текстильной переработки пополняются современным ткацким оборудованием. Проекты финансируются за счет собственных средств.

"За девять месяцев 2018 года предприятие выполнило все ключевые показатели эффективности. Рентабельность продаж составила 12,9%, удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме - почти 28%. Получена чистая прибыль Br11,8 млн, что превышает аналогичный показатель за весь 2017 год. За январь-сентябрь нынешнего года на 3,8% снизилась себестоимость производимых товаров", - добавил гендиректор "Полоцк-Стекловолокна".

Объемы производства на предприятии с каждым годом увеличиваются: в 2015-м выпущено продукции на Br138,7 млн, в 2016 - на Br180,2 млн, в 2017 - на Br192,5 млн.

Полоцкий завод стекловолокна создан в 1958 году (в ноябре предприятие отметит 60-летие), с 2003-го - ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Это единственный в Беларуси и один из ведущих в Европе производителей стекловолокна и изделий из него. Ассортимент насчитывает около 900 видов продукции. Выпускаемые на базе стекловолокна материалы относятся к высокотехнологичным, широко применяются во многих отраслях промышленности. На экспорт поставляется более 90% выпускаемой продукции. География поставок насчитывает 47 стран. Значительная часть разработок новых видов продукции создается силами собственных научно-технических подразделений предприятия. Во второй половине сентября 2018 года "Полоцк-Стекловолокно" стало резидентом свободной экономической зоны "Витебск".-0-