"Зумлион-МАЗ" создаст автокран грузоподъемностью 60 т

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайское предприятие "Зумлион-МАЗ" до конца года освоит выпуск автокранов рекордной грузоподъемностью 60 т, которые смогут поднимать груз на высоту 20-этажного дома, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Вместе с 60-тонником "Зумлион-МАЗ" планирует выпустить автокран грузоподъемностью 40 т. Обе модели должны сойти с конвейера до конца года. Собирать их будут в Могилеве на площадях "Могилевтрансмаша". Спецмашины возьмут лучшее от двух автогигантов: китайское навесное оборудование установят на белорусское шасси.

"Автокраны с такими характеристиками будут выпущены в республике впервые. Они позволят не только обеспечить потребности внутренних потребителей, но и расширить экспорт спецтехники в другие страны. По соотношению цены и качества у них практически не будет конкурентов в СНГ. Что важно, эта техника будет создаваться в Беларуси с высоким уровнем локализации", - подчеркнул директор ООО "Зумлион-МАЗ" Юрий Пивоваров.

60-тонный автокран ZMC-60, который разрабатывает предприятие, оснастят стрелой овоидного сечения, которая сможет подниматься на 57,8 м. Ее будет отличать повышенная жесткость, чтобы с предельной точностью проводить монтажные операции или разгрузку в условиях сильного ветра. Кроме того, за счет оптимального распределения напряжения конструкция будет максимально устойчивой и более надежной в сравнении с обычными автокранами.

Спецмашина получит проверенное шасси МАЗ-6516 с колесной формулой 8x4, которое обуют в шины Continental. Кабина при повышенном обзоре сможет совершать наклоны на 20 градусов для лучшего контроля. Краном можно будет управлять с помощью гидравлических джойстиков, а для большего комфорта предусмотрен кондиционер.

Для еще одной модели - ZMC-40, которая также вскоре увидит свет, выбрана самая длинная стрела в сегменте 40-тонников - длиной 39,2 м (с гуськом - 47,2 м). Она будет крепиться к шасси МАЗ-6516 с двигателем на 302 лошадиных силы. Спецмашина рассчитана на 10 лет работы, а до капитального ремонта прослужит минимум 29,2 тыс. мото-часов.

Ранее ООО "Зумлион-МАЗ" запустило в серийное производство автокраны ZMC-25 грузоподъемностью 25 т. Первые партии уже поступили покупателям в России и Беларуси.

"За год мы прошли путь от чертежей до серийного производства. Помимо разработки, выпуска и сертификации была создана разветвленная сервисная сеть. "Зумлион-МАЗ" стал полноценным производителем, который способен работать на рынках нескольких стран. При этом мы догружаем мощности "Могилевтрансмаша", создавая новые рабочие места", - пояснил директор.-0-