Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 11 февраля

|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:15
|14:15
|М
|мужчины, 10 км, спринт Финал
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|MIX
|дабл-микст NOR – CHN Круговой раунд #7
|09:05
|03:05
|MIX
|дабл-микст FIN – USA Круговой раунд #7
|09:05
|03:05
|MIX
|дабл-микст SUI – RUS Круговой раунд #7
|09:05
|03:05
|MIX
|дабл-микст CAN – KOR Круговой раунд #7
|20:05
|14:05
|MIX
|дабл-микст Тай-брейк (по необх-ти)
|20:05
|14:05
|MIX
|дабл-микст Тай-брейк (по необх-ти)
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|16:00
|10:00
|М
|мужчины, 5000 м Финал
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:15
|09:15
|М
|мужчины, 15 км+15 км, скиатлон Финал
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|18:50
|12:50
|М
|мужчины, сани-одиночки 3-ий и 4-ый заезды (Финал)
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|М
|мужчины слоупстайл Финалы
|13:30
|07:30
|Ж
|женщины, слоупстайл Квалификация
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|MIX
|командное катание Танцы: короткий танец
|11:45
|05:45
|MIX
|командное катание Женщины: короткая программа
|13:40
|07:40
|MIX
|командное катание Пары: произвольная программа
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:30
|13:30
|Ж
|женщины, могул Квалификация 2
|21:00
|15:00
|Ж
|женщины, могул Финалы
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины USA – FIN Группа А
|21:10
|15:10
|Ж
|женщины CAN – RUS Группа А
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