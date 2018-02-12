Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 12 февраля

Биатлон
|Местн
|Минск
|
|Дисциплина
|19:10
|13:10
|Ж
| женщины, 10 км, гонка преследования Финал
|21:00
|15:00
|М
| мужчины, 12.5 км, гонка преследования Финал
Керлинг
|Местн
|Минск
|
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|MIX
| дабл-микст 1/2 Финала #1
|20:05
|14:05
|MIX
| дабл-микст 1/2 Финала #2
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
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|Дисциплина
|21:30
|15:30
|Ж
| женщины, 1500 м Финал
Прыжки на лыжах с трамплина
|Местн
|Минск
|
|Дисциплина
|21:50
|15:50
|Ж
| женщины, средний трамплин NH Финал
Санный спорт
|Местн
|Минск
|
|Дисциплина
|19:50
|13:50
|Ж
| женщины, сани-одиночки 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация)
Сноуборд
|Местн
|Минск
|
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|Ж
| женщины, слоупстайл Финалы
|13:30
|07:30
|Ж
| женщины, хаф-пайп Квалификация
Фигурное катание
|Местн
|Минск
|
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|MIX
| командное катание Мужчины: произвольная программа
|11:10
|05:10
|MIX
| командное катание Женщины: произвольная программа
|12:20
|06:20
|MIX
| командное катание Танцы: произвольный танец
Фристайл
|Местн
|Минск
|
|Дисциплина
|19:30
|13:30
|М
| мужчины, могул Квалификация 2
|21:00
|15:00
|М
| мужчины, могул Финалы
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
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|Дисциплина
|16:40
|10:40
|Ж
| женщины SUI – JPN Группа В
|21:10
|15:10
|Ж
| женщины SWE – KOR Группа В