Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 15 февраля

|Местн
|Минск
|Дисциплина
|17:15
|11:15
|Ж
|женщины, 15 км, индивидуальная гонка Финал (перенос с 14-го февраля)
|20:20
|14:20
|М
|мужчины, 20 км, индивидуальная гонка Финал
Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:15
|04:15
|Ж
|женщины, гигантский слалом 1-ая попытка
|11:00
|05:00
|М
|мужчины, скоростной спуск Финал
|13:45
|07:45
|Ж
|женщины, гигантский слалом 2-ая попытка (Финал)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины CAN – KOR Круговой раунд #2
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины DEN – JPN Круговой раунд #2
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины CHN – RUS Круговой раунд #2
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины GBR – USA Круговой раунд #2
|14:05
|08:05
|М
|мужчины USA – ITA Круговой раунд #3
|14:05
|08:05
|М
|мужчины NOR – CAN Круговой раунд #3
|14:05
|08:05
|М
|мужчины GBR – JPN Круговой раунд #3
|14:05
|08:05
|М
|мужчины DEN – SUI Круговой раунд #3
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины CHN – GBR Круговой раунд #3
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины CAN – SWE Круговой раунд #3
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины USA – SUI Круговой раунд #3
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины KOR – JPN Круговой раунд #3
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, 10000 м Финал
Лыжные гонки
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:30
|09:30
|Ж
|женщины, 10 км, свободный стиль Финал
Санный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|21:30
|15:30
|MIX
|командная эстафета Финал
Скелетон
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|М
|мужчины, одиночки 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация)
Сноуборд
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:00
|05:00
|М
|мужчины, кросс Квалификация, посев
|13:30
|07:30
|М
|мужчины, кросс 1/8-1/2 Финала
|14:41
|08:41
|М
|мужчины, кросс Финал В
|14:45
|08:45
|М
|мужчины, кросс Финал А
Фигурное катание
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:30
|04:30
|MIX
|спортивные пары Произвольная программа
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, воздушная акробатика Квалификация 1 и 2
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:10
|06:10
|Ж
|женщины USA – CAN Группа А
|12:10
|06:10
|М
|мужчины FIN – GER Группа С
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины FIN – RUS Группа А
|16:40
|10:40
|М
|мужчины SWE – NOR Группа С
|21:10
|15:10
|М
|мужчины CZE – KOR Группа А
|21:10
|15:10
|М
|мужчины CAN – SUI Группа А
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