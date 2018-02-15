Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 16 февраля

|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:15
|04:15
|Ж
|женщины, слалом 1-ая попытка
|11:00
|05:00
|М
|мужчины, супер-гигант Финал
|13:45
|07:45
|Ж
|женщины, слалом 2-ая попытка (Финал)
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|М
|мужчины ITA – DEN Круговой раунд #4
|09:05
|03:05
|М
|мужчины NOR – KOR Круговой раунд #4
|09:05
|03:05
|М
|мужчины SWE – USA Круговой раунд #4
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины DEN – CAN Круговой раунд #4
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины KOR – SUI Круговой раунд #4
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины SWE – RUS Круговой раунд #4
|20:05
|14:05
|М
|мужчины JPN – SUI Круговой раунд #5
|20:05
|14:05
|М
|мужчины SWE – GBR Круговой раунд #5
|20:05
|14:05
|М
|мужчины DEN – USA Круговой раунд #5
|20:05
|14:05
|М
|мужчины CAN – KOR Круговой раунд #5
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, 5000 м Финал
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:00
|09:00
|М
|мужчины, 15 км, свободный стиль Финал
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|21:30
|15:30
|М
|мужчины, большой трамплин LH Квалификация
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:30
|03:30
|М
|мужчины, одиночки 3-ий и 4-ый заезды (Финал)
|20:20
|14:20
|Ж
|женщины, одиночки 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация)
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|Ж
|женщины, кросс Квалификация, посев
|12:15
|06:15
|Ж
|женщины, кросс 1/4-1/2 Финала
|12:52
|06:52
|Ж
|женщины, кросс Финал В
|12:56
|06:56
|Ж
|женщины, кросс Финал А
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|М
|мужчины, одиночное катание Короткая программа
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, воздушная акробатика Финалы
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:10
|06:10
|М
|мужчины USA – SVK Группа В
|16:40
|10:40
|М
|мужчины RUS – SLO Группа В
|21:10
|15:10
|М
|мужчины FIN – NOR Группа С
|21:10
|15:10
|М
|мужчины SWE – GER Группа С
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