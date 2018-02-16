Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 17 февраля

Биатлон
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:15
|14:15
|Ж
|женщины, 12.5 км, масс-старт Финал
Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:00
|05:00
|Ж
|женщины, супер-гигант Финал
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины SUI – SWE Круговой раунд #5
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины RUS – USA Круговой раунд #5
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины JPN – CHN Круговой раунд #5
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины DEN – GBR Круговой раунд #5
|14:05
|08:05
|М
|мужчины KOR – GBR Круговой раунд #6
|14:05
|08:05
|М
|мужчины SUI – NOR Круговой раунд #6
|14:05
|08:05
|М
|мужчины CAN – SWE Круговой раунд #6
|14:05
|08:05
|М
|мужчины JPN – ITA Круговой раунд #6
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины RUS – JPN Круговой раунд #6
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины CHN – DEN Круговой раунд #6
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины KOR – GBR Круговой раунд #6
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины USA – CAN Круговой раунд #6
Лыжные гонки
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|18:30
|12:30
|Ж
|женщины, 4х5 км, эстафета Финал
Прыжки на лыжах с трамплина
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|21:30
|15:30
|М
|мужчины, большой трамплин LH Финал
Скелетон
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:20
|14:20
|Ж
|женщины, одиночки 3-ий и 4-ый заезды (Финал)
Фигурное катание
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|М
|мужчины, одиночное катание Произвольная программа
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:30
|03:30
|Ж
|женщины, слоуп-стайл Квалификация
|12:30
|06:30
|Ж
|женщины, слоуп-стайл Финалы
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, воздушная акробатика Квалификация 1 и 2
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:10
|06:10
|Ж
|женщины Четвертьфиналы
|12:10
|06:10
|М
|мужчины CAN – CZE Группа А
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины Четвертьфиналы
|16:40
|10:40
|М
|мужчины SUI – KOR Группа А
|21:10
|15:10
|М
|мужчины USA – RUS Группа В
|21:10
|15:10
|М
|мужчины SVK – SLO Группа В
Шорт-трек
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:00
|13:00
|Ж
|женщины, 1500 м Квалификация, 1/2 Финала, Финалы
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, 1000 м Финалы
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